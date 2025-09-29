«Барыс» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Барыс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 сентября, 17:30. Барыс-Арена Барыс Адмирал

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал Qazsport.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Барыс» набрал 9 очков в девяти матчах, «Адмирал» — 8 очков в семи играх. В предыдущей встрече сезона казахстанская команда победила «Сибирь» (6:4), а приморцы уступили ЦСКА (4:5).

В сезоне-2024/25 в личных матчах «Адмирал» одержал три победы, а «Барыс» — одну.

