«Адмирал» нанес «Барысу» 12-е поражение подряд
«Адмирал» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит реализовал Егор Петухов, также отличившийся в основное время. Еще одну шайбу гостей забросил Даниил Гутик.
Голы астанинцев на счету Динмухамеда Кайыржана и Дамира Жафярова.
«Адмирал» (50 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (26) потерпел 12-е поражение подряд и остается последним на «Востоке».
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Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кайыржан — 1 (Бутенко), 5:38 — 1:0. Петухов — 20 (Шестаков, Солянников), 29:59 — 1:1. Жафяров — 1 (Королев), 35:55 — 2:1. Гутик — 18 (Шулак, Старков), 59:11 — 2:2.
Победный буллит: Петухов.
Вратари: Бояркин — Мишуров (58:58 — 59:11).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 21 (5+5+4+7) — 36 (9+18+9+0).
Судьи: Лазарев, Мочалов.
23 января. Астана. Барыс-Арена.
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|23.01
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Барыс – Адмирал
|2 : 3 Б
|23.01
|19:00
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Северсталь – Куньлунь РС
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