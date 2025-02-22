«Барыс» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» примет «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 22 февраля. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане и начнется в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казахстане матч транслирует канал «Qazsport».

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Команды встретятся в третий раз в сезоне, в предыдущих двух играх победу одержал «Адмирал».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» не побеждает на протяжении семи матчей, команда набрала 29 очков в 57 играх и замыкает таблицу Восточной конференции. «Адмирал» провел 56 матчей и набрал 58 очков.

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