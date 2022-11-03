Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:44

Хет-трик Елисеева принес «Адмиралу» победу над «Барысом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

В составе владивостокской команды хет-трик оформил Николай Елисеев, еще одну шайбу забросил Александр Горшков. У казахстанцев гол на счету Егора Петухова.

После этого матча «Адмирал» с 30 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 25 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Петухов — 8 (Сагадеев, Гайтамиров), 25:09 — 1:0. Елисеев — 6 (бол., Шулак, Криштоф), 28:46 — 1:1. Елисеев — 7 (Грачев), 34:54 — 1:2. Елисеев — 8 (Лисовец, Криштоф), 48:57 — 1:3. Горшков — 6 (бол., Саюстов, Лисовец), 59:55 — 1:4.

Вратари: Гудачек (58:09 — 58:25) — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (6+9+13) — 20 (6+9+5).

Судьи: Гамалей, Соин.

3 ноября. Астана. Барыс-Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голышев забросил красивую шайбу из-за ворот «Амура», прорвавшись из своей зоны и обыграв троих соперников

КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи 3 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 26 24 2 49
2 ЦСКА 24 17 7 37
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 27 9 18 21
11 Сочи 23 3 20 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 25 17 8 37
2 Сал. Юлаев 24 15 9 34
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Авангард 25 11 14 25
7 Барыс 26 12 14 25
8 Трактор 26 11 15 25
9 Ак Барс 24 10 14 24
10 Амур 24 8 16 20
11 Нефтехимик 24 9 15 19
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 16:30
Авангард – Сибирь
 - : -
3.11 16:30
Барыс – Адмирал
 1 : 4
3.11 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.11 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
3.11 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
3.11 19:30
Локомотив – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости