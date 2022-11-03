Хет-трик Елисеева принес «Адмиралу» победу над «Барысом»
«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 4:1.
В составе владивостокской команды хет-трик оформил Николай Елисеев, еще одну шайбу забросил Александр Горшков. У казахстанцев гол на счету Егора Петухова.
После этого матча «Адмирал» с 30 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 25 очками — на седьмой строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Петухов — 8 (Сагадеев, Гайтамиров), 25:09 — 1:0. Елисеев — 6 (бол., Шулак, Криштоф), 28:46 — 1:1. Елисеев — 7 (Грачев), 34:54 — 1:2. Елисеев — 8 (Лисовец, Криштоф), 48:57 — 1:3. Горшков — 6 (бол., Саюстов, Лисовец), 59:55 — 1:4.
Вратари: Гудачек (58:09 — 58:25) — Серебряков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (6+9+13) — 20 (6+9+5).
Судьи: Гамалей, Соин.
3 ноября. Астана. Барыс-Арена.
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