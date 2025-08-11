Барулин занял пост тренера вратарей в «Барысе»

Константин Барулин вошел в тренерский штаб Михаила Кравца в «Барысе», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Барулин будет отвечать за подготовку голкиперов.

Ранее в качестве тренера он занимался развитием вратарей в молодежном и основном составах шведского «Буроса».