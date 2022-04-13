Барулин продлил контракт с «Амуром»

Нападающий Владислав Барулин продлил контракт с «Амуром», информирует пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год.

В этом сезоне форвард провел 1 матч. Кроме того, у него 9 матчей за красноярский «Сокол», в которых он набрал 3 (1+2) очка.