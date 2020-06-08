Барулин назвал свой лучший матч за сборную

Вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин в интервью «Известиям» назвал свой лучший матч в составе сборной России. Голкипер является чемпионом мира 2012 года.

— Вы играли и выигрывали медали чемпионатов мира при трех разных по стилю тренерах — Вячеславе Быкове, Зинэтуле Билялетдинове и Олеге Знарке. Чья система вам была более удобна?

— Это вообще разные построения. Можно об этом рассуждать долго. Билялетдинов играл строго от обороны, Быков предпочитал более атакующий хоккей, Знарок ставил комбинированный стиль — и с обороной, и с атакой. Разное время и разные тренеры. И со всеми было интересно работать. Отмечу только, что с приходом Быкова был особенный момент, когда все потянулись в сборную. При нем пошел приток людей из НХЛ, когда хоккеисты захотели приезжать в национальную команду. В дальнейшем всё это только улучшалось — и при Билялетдинове, и при Знарке.

— Ваш лучший матч за сборную?

— При Быкове четвертьфинал ЧМ-2011 против Канады (2:1). И еще выделю матч с Чехией (2:0) в групповом турнире ЧМ-2012 при Билялетдинове.