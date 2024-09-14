Барулин — о старте «Барыса» в новом сезоне КХЛ: «Одной заброшенной шайбы мало»
Воспитанник карагандинского хоккея Константин Барулин оценил старт «Барыса» в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Ну, скажем так: это только начало. Да, тяжело, когда ты проигрываешь три игры подряд, но — в первом же матче очко взяли. У «Барыса», конечно, старт чемпионата тяжелый в том плане, что команды сильные были. Одна забитая шайба в игре — это маловато... При том, что сейчас результативный хоккей идет, конечно, мало одной забитой шайбы для победы. Но я думаю, что новый состав, новый тренер — нужно время, чтобы сыграться», — цитирует Барулина Legalbet.kz.
Чемпион мира 2012 года считает, что у Дэвида Немировски получится должным образом настроить команду.
На старте сезона «Барыс» проиграл три матча из трех — «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Трактору» (1:4) и «Амуру» (1:5). На данный момент клуб из Астаны с одним очком располагается на 12-м месте в Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -