Барулин — о старте «Барыса» в новом сезоне КХЛ: «Одной заброшенной шайбы мало»

Воспитанник карагандинского хоккея Константин Барулин оценил старт «Барыса» в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Ну, скажем так: это только начало. Да, тяжело, когда ты проигрываешь три игры подряд, но — в первом же матче очко взяли. У «Барыса», конечно, старт чемпионата тяжелый в том плане, что команды сильные были. Одна забитая шайба в игре — это маловато... При том, что сейчас результативный хоккей идет, конечно, мало одной забитой шайбы для победы. Но я думаю, что новый состав, новый тренер — нужно время, чтобы сыграться», — цитирует Барулина Legalbet.kz.

Чемпион мира 2012 года считает, что у Дэвида Немировски получится должным образом настроить команду.

На старте сезона «Барыс» проиграл три матча из трех — «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Трактору» (1:4) и «Амуру» (1:5). На данный момент клуб из Астаны с одним очком располагается на 12-м месте в Восточной конференции.