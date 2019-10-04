Бартулис стал игроком рижского «Динамо»
13:18
Защитник Оскар Бартулис пополнил состав рижского «Динамо». Он будет выступать в команде под 73-м номером, сообщает официальный сайт «Динамо».
Прошлый сезоне 32-летний игрок обороны провел в составе «Куньлуня». В 15 матчах он набрал 3 (2+1) очка. В КХЛ Бартулис также выступал за «Донбасс», «Барыс», «Адмирал» и «Салават Юлаев». Всего он провел в лиге 302 матча и отметился 64 (18+46) очками.
Oskars B?rtulis papildina #dinamoriga komandu! #??7??3?? pic.twitter.com/dT0q2ks1Cw— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) October 4, 2019
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...