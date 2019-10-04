Бартулис стал игроком рижского «Динамо»

Защитник Оскар Бартулис пополнил состав рижского «Динамо». Он будет выступать в команде под 73-м номером, сообщает официальный сайт «Динамо».

Прошлый сезоне 32-летний игрок обороны провел в составе «Куньлуня». В 15 матчах он набрал 3 (2+1) очка. В КХЛ Бартулис также выступал за «Донбасс», «Барыс», «Адмирал» и «Салават Юлаев». Всего он провел в лиге 302 матча и отметился 64 (18+46) очками.

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