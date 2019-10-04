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Бартулис подписал двусторонний контракт с рижским «Динамо» до конца сезона

19:30
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Как сообщал «СЭ», защитник Оскар Бартулис пополнил состав рижского «Динамо». 32-летний игрок заключил контракт до конца нынешнего сезона. Соглашение носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт КХЛ.

Прошлый сезоне Бартулис обороны провел в составе «Куньлуня». В 15 матчах он набрал 3 (2+1) очка.

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