Бартулис подписал двусторонний контракт с рижским «Динамо» до конца сезона

Как сообщал «СЭ», защитник Оскар Бартулис пополнил состав рижского «Динамо». 32-летний игрок заключил контракт до конца нынешнего сезона. Соглашение носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт КХЛ.

Прошлый сезоне Бартулис обороны провел в составе «Куньлуня». В 15 матчах он набрал 3 (2+1) очка.

Оскарс Бартулис заключил двусторонний контракт на один сезон с @hcDINAMORIGA #KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 4, 2019

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