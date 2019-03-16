Барри Браст: "Ржига - самый глупый из всех глупых тренеров, с которыми я работал"

Канадский голкипер "Торпедо" Барри Браст в интервью "СЭ" рассказал о первом раунде плей-офф, своей игре, а также поделился мнением о чешском тренере Милоше Ржиге.

– Помнится, тренировавший вас в "Словане" Милош Ржига рекомендовал вам сконцентрироваться на хоккее и исключить "клоунство", иначе окажетесь во второй лиге.

– Это был самый глупый из всех глупых тренеров, с которыми я работал! Он просто не понимал ничего, что связано с хоккеем. Ржига мог только бухать и с довольным видом торговать лицом на арене в своем пиджачке.

Сам себя он называет Моуринью хоккея – что может быть бредовее? К сожалению, сейчас он тренирует сборную Чехии. Знаю нескольких игроков оттуда, и все уже обливают Ржигу грязью за его спиной каждый день на сборах. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Браста