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Бардаков, Соркин и Чинахов претендует на приз лучшему новичку сезона КХЛ, Чехович не попал в число номинантов

15:08
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов., photo.khl.ru
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов., photo.khl.ru
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КХЛ назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2020/2021.

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Захар Бардаков из «Витязя», Максим Соркин из ЦСКА и Егор Чинахов из «Авангарда»

При этом в список не попал нападающий «Торпедо» Иван Чехович. В 43 матчах дебютного сезона в КХЛ 22-летний форвард набрал 34 (17+17) очков. В плей-офф на его счету 2 гола в 4 встречах.

Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов и Артем Галимов.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 8 июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/26/485109.html

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