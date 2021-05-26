Бардаков, Соркин и Чинахов претендует на приз лучшему новичку сезона КХЛ, Чехович не попал в число номинантов

КХЛ назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2020/2021.

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Захар Бардаков из «Витязя», Максим Соркин из ЦСКА и Егор Чинахов из «Авангарда»

При этом в список не попал нападающий «Торпедо» Иван Чехович. В 43 матчах дебютного сезона в КХЛ 22-летний форвард набрал 34 (17+17) очков. В плей-офф на его счету 2 гола в 4 встречах.

Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов и Артем Галимов.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 8 июня 2021 года.