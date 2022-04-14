Бардаков и Окулов устроили потасовку в первом периоде матча СКА — ЦСКА

В первом периоде седьмого матча серии финала плей-офф Западной конференции между игроками СКА и ЦСКА произошла небольшая потасовка.

Конфликт возник у ворот питерской команды.

Агрессивнее всего вели себя нападающие Захар Бардаков и Константин Окулов. Они обменялись несколькими тычками, но не стали сбрасывать перчатки. Судью отправили обоих хоккеистов на скамейки штрафников. Они получили по 4 минуты штрафа каждый.

Также удаления заработали Никита Камалов и Владислав Каменев.