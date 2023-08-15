Барбер рассказал о совете, который ему дал Овечкин
Новичок «Барыса» Райли Барбер поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным за «Вашингтон».
«Есть ли у Евгения Малкина шанс выиграть еще один Кубок Стэнли? Да, абсолютно точно. Когда у тебя в составе Кросби и Малкин, вне зависимости от их возраста, у тебя всегда есть шанс выиграть Кубок Стэнли. История про Овечкина? Он невероятный парень, большое ему уважение. Уникальный игрок за всю историю хоккея. Он всегда максимально дружелюбен и готов всячески помочь молодым парням. Помню его совет, что надо бросать по воротам в любой ситуации: «просто бросай, не думая». Пользуюсь им до сих пор», — приводит слова Барбера «РБ Спорт».
Барбер был задрафтован «Вашингтоном» в 2012 году. В общей сложности он провел 16 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне Барбер провел 69 матчей за фарм-клуб «Далласа», набрав 64 (32+32) очка.
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