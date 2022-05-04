Баранцев стал игроком «Автомобилиста»

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с 30-летним российским защитником Денисом Баранцевым , информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

«Приветствуем Дениса Баранцева в «Автомобилисте»! Желаем успешного выступления в нашей команде, надежной игры и как можно больше побед!» — говорится в сообщении.

Баранцев провел сезон-2021/22 в «Локомотиве». В регулярке у него 42 матча и 7 (1+6) очков, в плей-офф — 2 матча и 0 очков.