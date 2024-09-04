Форвард «Ак Барса» Барабанов: «Никто не может быть ближе, чем русский человек»
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, который провел последние четыре сезона в Северной Америке, в интервью «СЭ» рассказал об особенностях микроклимата в различных коллективах.
— Расскажи, чем отличается коллектив в НХЛ от того, что здесь?
— Здесь мне намного комфортнее: все на твоем языке общаются, понимаешь юмор. Коллектив здесь классный. Там было чуть по-другому, язык я не идеально знал. Хорошо, что были русские ребята, с которыми я проводил время: Коля Кныжов, Женя Свечников, Клим Костин.
— Были какие-то жесткие приколы там?
— Думаю, это больше в юниорском хоккее. В НХЛ максимум стакан воды под шлем подложить могут. Пару раз было такое. Форму кому-то скотчем обматывали. Но жесткого ничего не было.
— Говорят, что американцы и канадцы ближе к нам ментально, чем скандинавы. Заметил ты что-то такое?
— Не заметил такого, если честно. Никто не может быть ближе, чем русский человек.
В НХЛ Барабанов выступал за «Торонто» и «Сан-Хосе». В прошлом сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».
В это межсезонье 30-летний хоккеист присоединился к казанскому «Ак Барсу».
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