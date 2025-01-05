Барабанов рассказал, к чему не может привыкнуть в КХЛ после возвращения из НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, как изменилась КХЛ за последние четыре года.

«Больших изменений не заметил. Наверное, у нас скорости повыше стали. Главное отличие, что многие команды строятся в средней зоне. В НХЛ такого нет, там больше забросили-побежали. У нас где-то нужно подождать в средней зоне, автобус поставить. Непривычно немножко», — сказал Барабанов Legalbet.ru

Прошлым летом 30-летний хоккеист заключил двухлетний контракт с «Ак Барсом». В этом сезоне в составе казанской команды Барабанов принял участие в 38 матчах, забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач.

В НХЛ Барабанов сыграл в 206 матчах и набрал 107 (32+75) очков.