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Сегодня, 16:20

Барабанов рассказал, к чему не может привыкнуть в КХЛ после возвращения из НХЛ

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, как изменилась КХЛ за последние четыре года.

«Больших изменений не заметил. Наверное, у нас скорости повыше стали. Главное отличие, что многие команды строятся в средней зоне. В НХЛ такого нет, там больше забросили-побежали. У нас где-то нужно подождать в средней зоне, автобус поставить. Непривычно немножко», — сказал Барабанов Legalbet.ru

Прошлым летом 30-летний хоккеист заключил двухлетний контракт с «Ак Барсом». В этом сезоне в составе казанской команды Барабанов принял участие в 38 матчах, забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач.

В НХЛ Барабанов сыграл в 206 матчах и набрал 107 (32+75) очков.

Источник: Legalbet.ru
Александр Барабанов
КХЛ
ХК Ак Барс
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