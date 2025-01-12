Барабанов — о победе над «Барысом»: «Подстраивались под соперника, но проспали два периода»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

«Подстраивались под соперника, но проспали два периода. Безобразная игра с нашей стороны, так играть нельзя, особенно, у себя дома. Не сказал бы, что у соперника было три момента, и все три он забил, наш вратарь тоже выручал. Что касается нашей реализации, да, не забили первыми, нужно переламывать такие вещи. Два гола в концовке с пустыми воротами? Повезло, по-другому и не скажешь», — приводит слова Барабанова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Барыс» десятое поражение подряд. Казахстанский клуб с 25 очками — на 11-й строчке.