Баландин заявил, что Гатиятулин не развился как тренер
Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин прокомментировал то, что команда потеряла шансы на попадание в плей-офф КХЛ.
«Если команда валится, то всегда виноват главный тренер. По-другому не бывает. Кто еще проводит тренировки, придумывает звенья, дает установку и задание на игру, принимает все решения, отвечает за всех? Гатиятулин не развился как специалист. Ему напели дифирамбов, переоценили, дали хороший контракт. Анвар Гатиятулин — не тот тренер, с которым можно выиграть Кубок Гагарина. За весь сезон он не смог перестроить команду и исправить ситуацию. Гатиятулин не подтвердил свою квалификацию главного тренера. А «Трактору» нужен специалист, который поставит команде атакующую, современную игру. Челябинск не заслуживает такой низкосортный хоккей. Как клубу исправить ситуацию? Я надеюсь на нового генерального менеджера Алексея Волкова, который соберет боевой коллектив и хороший тренерский штаб. Как я понял, он сейчас будет делать ревизию, проверит всех игроков и тренеров. Хочется верить, что Волков», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».
Челябинский клуб занимает девятое место в конференции Восток, набрав 70 очков в 67 матчах.
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|35
|72
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|30
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|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
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Амур – Адмирал
|3 : 2
|25.02
|17:00
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Витязь – Динамо Мн
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