Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:28

Баландин заявил, что Гатиятулин не развился как тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин прокомментировал то, что команда потеряла шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

«Если команда валится, то всегда виноват главный тренер. По-другому не бывает. Кто еще проводит тренировки, придумывает звенья, дает установку и задание на игру, принимает все решения, отвечает за всех? Гатиятулин не развился как специалист. Ему напели дифирамбов, переоценили, дали хороший контракт. Анвар Гатиятулин — не тот тренер, с которым можно выиграть Кубок Гагарина. За весь сезон он не смог перестроить команду и исправить ситуацию. Гатиятулин не подтвердил свою квалификацию главного тренера. А «Трактору» нужен специалист, который поставит команде атакующую, современную игру. Челябинск не заслуживает такой низкосортный хоккей. Как клубу исправить ситуацию? Я надеюсь на нового генерального менеджера Алексея Волкова, который соберет боевой коллектив и хороший тренерский штаб. Как я понял, он сейчас будет делать ревизию, проверит всех игроков и тренеров. Хочется верить, что Волков», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Челябинский клуб занимает девятое место в конференции Восток, набрав 70 очков в 67 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-gatiyatulin-ne-razvilsya-kak-trener-emu-napeli-difirambov-dali-horoshij-kontrakt/
Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Металлурга» Фисенко дисквалифицирован на один матч за повторную драку
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 67 43 24 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 67 30 37 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Металлург 67 35 32 82
6 Автомобилист 67 36 31 81
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
25.02 10:00
Амур – Адмирал
 3 : 2
25.02 17:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости