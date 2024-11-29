Баландин: «Шабанову и Фукале надо сезон доиграть, а потом уже думать о НХЛ»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал поражение челябинской команды в матче с «Локомотивом» (2:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Мне не нравится, что начали писать, что Максим Шабанов и Зак Фукале собираются в НХЛ. Ребята, вы сначала здесь сезон доиграйте, а потом уже можно думать об игре за океаном. В плей-офф судьба снова может свести «Локомотив» и «Трактор», и пока у ярославской команды есть преимущество. Но посмотрим, какие сюрпризы подготовит главный тренер Бенуа Гру. Не зря генменеджер «Трактора» Алексей Волков называет его шоуменом», — сказал Баландин «РБ Спорт».