Экс-директор «Трактора» о Бенуа Гру: «Обычный средний тренер»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о главном тренере челябинцев Бенуа Гру.

«Ничего нового и особенного в плане тренировок, игры и построения команды лично я не узнал. Все стандартное, без какой-либо фантазии. Ничего нового нет и в большинстве, нет интересных розыгрышей и входов в зону. Пока про Бенуа Гру не могу сказать ни хорошего, ни плохого — обычный средний тренер, хотя видно, что опыт у него есть. Не вижу в нем изюминки. Еще он много говорит — общие фразы обо всем и ни о чем, льстит руководству и игрокам. Я считаю, что ему нужно поменьше болтать. С журналистами, конечно, надо общаться, но быть поскромнее», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 4 сентября.