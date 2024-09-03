Экс-директор «Трактора» о Бенуа Гру: «Обычный средний тренер»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о главном тренере челябинцев Бенуа Гру.
«Ничего нового и особенного в плане тренировок, игры и построения команды лично я не узнал. Все стандартное, без какой-либо фантазии. Ничего нового нет и в большинстве, нет интересных розыгрышей и входов в зону. Пока про Бенуа Гру не могу сказать ни хорошего, ни плохого — обычный средний тренер, хотя видно, что опыт у него есть. Не вижу в нем изюминки. Еще он много говорит — общие фразы обо всем и ни о чем, льстит руководству и игрокам. Я считаю, что ему нужно поменьше болтать. С журналистами, конечно, надо общаться, но быть поскромнее», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».
В первом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 4 сентября.
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