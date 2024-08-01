Бахмутов полагает, что Гусев снова станет лучшим бомбардиром КХЛ
Трехкратный чемпион России Игорь Бахмутов поделился мнением о перспективах нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева в новом сезоне КХЛ.
«Никита Гусев — игрок уже сложившийся. И внешние факторы на него вряд ли подействуют. То, что он будет забивать и отдавать — вопросов нет, свои очки наберет. Вполне возможно, опять станет лучшим бомбардиром чемпионата. Вопрос в том, что при таких прекрасных показателях «Динамо» во главе с Гусевым не добивается результатов в плей-офф», — цитирует Бахмутова Metaratings.ru.
1 августа стало известно, что Гусев подписал новый контракт с «Динамо», который носит односторонний характер и рассчитан на один год.
Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом в лиге.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -