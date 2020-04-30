Бадюков уверен, что игра СКА не изменится после ухода нескольких игроков

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков считает, что уход нескольких игроков не повлияет на СКА?. На этой неделе было объявлено, что команду покинут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Александр Барабанов, Ярно Коскиранта и Йори Лехтеря.

— Думаю, игра команды после ухода этих хоккеистов не изменится, — цитируют «Известия» Бадюкова. — И тот СКА, который мы увидели после Нового года, особенно в концовке регулярного чемпионата, останется. На мой взгляд, за исключением Зуба и Барабанова, потери не очень ощутимы. Особенно для такой системы, как у СКА, потому что у них есть возможность для ротации большого количества хоккеистов. И в Питере могут себе позволить дать отдохнуть Кагарлицкому и другим ведущим игрокам. Поэтому вряд ли что-то сильно поменяется.