Бадюков считает, что «Динамо» нужно обязательно усиливать оборону

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о формировании состава «Динамо» на предстоящий сезон. Он считает, что москвичам нужно усилить линию обороны.

— Уверен, что усиливать оборону надо, — цитируют Бадюкова «Известия». — Если собираете вторую пятерку, то нужна вторая сильная пара защитников. Владимир Крикунов прекрасно знает, что «Динамо» необходимо два сильных звена, чтобы бороться за лидирующие позиции. Так что помимо первой пары нужно и вторую делать атакующей, чтобы, в частности, ей можно было выходить в большинстве и меньшинстве. Если есть финансовая возможность усилить оборону, то ей нужно пользоваться. Тогда у клуба появится шанс собрать два сильных звена.