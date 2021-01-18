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Бадюков — о лишении Белоруссии ЧМ-2021: «Это политическое решение, принятое по давлением мирового сообщества»

18:52
Алексей Бадюков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Алексей Бадюков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Бывший российский хоккеист Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» высказался о лишении Белоруссии ЧМ-2021.

— Такое решение ожидалось. Разговоры ходили, конечно. Жалко, что чемпионат мира пройдет не в Белоруссии — с удовольствием съездили бы на него. Но надо уважать решение, которое принято под давлением европейского и мирового сообщества.

Это политическое решение. Сошлось много факторов — многие спонсоры отказывались, игроки и команды отказывались от поездки в Минск. Думаю, минская сторона понимает, что сейчас не лучшее время проводить турнир. Это решение, которое ожидалось.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее ряд спонсоров отказались поддерживать проведение чемпионата мира в Минске из-за ситуации в Белоруссии. Об этом заявили бренды Nivea Men, Skoda, Tissot и Liqui Moly.

(Константин Колмаков)

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