Бадюков не ждет массового возвращения россиян из НХЛ в КХЛ

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков заявил, что не ожидает массового возвращения российских игроков в КХЛ из НХЛ.

«НХЛ — коммерческая лига: клубы в ней руководствуются экономическими, а не политическими интересами. Если игрок им нужен, они не смотрят на его национальность. Поэтому массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет. Можно ожидать лишь каких-то единичных случаев: например, в случае истечения контракта.

Единственной проблемой может стать получение виз. Такая же ситуация была во время пандемии коронавируса. Тогда существовала проблема с логистикой: игроки просто не могли попасть в Северную Америку. Возможно, что-то подобное повторится и сейчас. Хотя при желании все проблемы преодолимы», — приводит Betonmobile слова Бадюкова.

В сезоне-2021/22 в регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 55 российских хоккеистов.