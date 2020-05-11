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Бадюков не считает, что Якупов провалился в СКА

02:30
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением об обмене Наиля Якупова из СКА в «Витязь». 8 лет назад его выбрали на драфте НХЛ под первым номером.

— Якупов однозначно должен стать усилением для подольской команды, — цитируют Бадюкова «Известия». — Можно по-разному говорить о том, как он себя показал в НХЛ и что сделал в СКА, но уровень мастерства этого хоккеиста позволяет рассчитывать на него. Особенно в такой команде, как «Витязь», где Наилю наверняка дадут достаточно игрового времени. Однозначно, его берут в первое звено к Александру Семину на место ушедшего из команды Алексея Макеева.

Надо сказать, что Якупов и в СКА в целом выступал неплохо. Я бы не назвал эти два сезона в Питере провальными для него. Просто при той системе, что есть в клубе, с широкой ротацией, тяжело постоянно держать свой уровень, если получаешь повреждения, теряешь игровой тонус и уже не можешь иметь практику после восстановления, так как место в составе занято не менее мастеровитыми хоккеистами. С этим столкнулся и Наиль, которому периодически портили жизнь травмы. Но сейчас СКА расчищает платежную ведомость, чтоб вписаться в потолок зарплат, и Якупов получает хороший шанс стать лидером в новой команде и максимально раскрыть свой потенциал.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1009695/aleksei-fomin/vot-skachet-vitiaz-pervyi-nomer-drafta-nkhl-teper-v-podolske

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