«Ромочка, твой выход!»: Бабушка Романа Канцерова о любви к хоккею в Магнитогорске
В период с 22 по 28 декабря в рамках акции «Бабушкин Свитер» выйдут четыре интервью с главными действующими лицами проекта.
Первый выпуск посвящен магнитогорскому «Металлургу» и в частности бабушке Романа Канцерова. Ирина Вячеславовна болеет за команду всю свою жизнь. И в особенности — за своего внука! Канцеров является лучшим снайпером FONBET чемпионата КХЛ.
«Если что-то на льду не задается, я говорю: «Рома, Ромочка, твой выход, забивай!» Команда у нас очень дружная, все поддерживают друг друга. С детства все мечтают играть в «Металлурге». Наша команда, как сталь, крепкая и надежная. Другого мнения быть не может!» - заявила Ирина Вячеславовна.
Напомним, что в этом году проект, реализуемый компанией FONBET, приобретает новые масштабы. К новогодней кампании присоединились бабушки-болельщицы и бабушки хоккеистов, чтобы вместе с клубами КХЛ, РПЛ и чемпионата Беларуси по футболу создать добрую коллекцию подарков. В нее войдут 17 моделей вязаных свитеров; каждая посвящена конкретному клубу или турниру.
Выиграть свитер можно, приняв участие в розыгрыше на сайте проекта.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
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|8
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|Шанхай Дрэгонс
|12
|8
|4
|17
|6
|Динамо Мн
|15
|6
|9
|17
|7
|СКА
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|Спартак
|14
|7
|7
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|10
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|3
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