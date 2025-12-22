«Ромочка, твой выход!»: Бабушка Романа Канцерова о любви к хоккею в Магнитогорске

В период с 22 по 28 декабря в рамках акции «Бабушкин Свитер» выйдут четыре интервью с главными действующими лицами проекта.

Первый выпуск посвящен магнитогорскому «Металлургу» и в частности бабушке Романа Канцерова. Ирина Вячеславовна болеет за команду всю свою жизнь. И в особенности — за своего внука! Канцеров является лучшим снайпером FONBET чемпионата КХЛ.

«Если что-то на льду не задается, я говорю: «Рома, Ромочка, твой выход, забивай!» Команда у нас очень дружная, все поддерживают друг друга. С детства все мечтают играть в «Металлурге». Наша команда, как сталь, крепкая и надежная. Другого мнения быть не может!» - заявила Ирина Вячеславовна.

Напомним, что в этом году проект, реализуемый компанией FONBET, приобретает новые масштабы. К новогодней кампании присоединились бабушки-болельщицы и бабушки хоккеистов, чтобы вместе с клубами КХЛ, РПЛ и чемпионата Беларуси по футболу создать добрую коллекцию подарков. В нее войдут 17 моделей вязаных свитеров; каждая посвящена конкретному клубу или турниру.

Выиграть свитер можно, приняв участие в розыгрыше на сайте проекта.