Бабенко: «Витязь» уступил, потому что играл хуже «Куньлуня»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

«Даже не могу сказать, что «Витязь» проиграл из-за того, что соперник играл хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Просто мы играли хуже «Куньлуня». Нереализованные моменты, нереализованное большинство и опять ошибки, опять те вещи, о которых мы говорим изо дня в день».

«Витязь» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 23 очка в 30 матчах. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд.