Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бабенко: «Витязь» уступил, потому что играл хуже «Куньлуня»

20:59
Теги:

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

«Даже не могу сказать, что «Витязь» проиграл из-за того, что соперник играл хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Просто мы играли хуже «Куньлуня». Нереализованные моменты, нереализованное большинство и опять ошибки, опять те вещи, о которых мы говорим изо дня в день».

«Витязь» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 23 очка в 30 матчах. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/20/492825.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией
0