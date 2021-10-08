Бабенко: «Витязь» проигрывает сам себе и особо не осознает ситуацию»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

«Из игры в игру продолжаются одни и те же вещи. Сами себе проигрываем. Плохо то, что не особо осознаем ситуацию. Пропустили в меньшинстве, не забили в большинстве – отсюда и результат. Игровые ситуации бывают разные, но совершать удаления в зоне атаки — это непозволительно.

Одетт набирает очки 11 матчей подряд. Молодец, установил рекорд клуба. Наверное, он самый стабильный наш игрок, если показывает такую статистику. Другое дело, я надеюсь, он был бы больше счастлив, имея бы 11 побед подряд.

Все клубы смотрят видео, пытаются придумать противоядие против нашего большинства. Где-то нас прочитали. Но мы и сами начали мудрить. Высокая позиция по реализации лишнего раскрыла ребят, но и добавила в их игру ненужные моменты. Мы очень мало бросаем», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Тревор Мерфи и Александр Шаров. Два очка набрал Ник Шор (0+2). У «Витязя» единственный гол забил Михаил Смолин.