Бабенко: «Очень рад, что смогли прервать серию поражений в матчах со СКА дома»
05:53
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (6:5 Б).
«Думаю, что болельщикам очень понравился матч. Интересная игра, поздравляю команду с победой — сделали хорошую работу. Очень рад, что смогли прервать серию поражений в матчах со СКА дома», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Витязь» с 12 очками занимает шестое место в Западной конференции, СКА с 15 очками — на третьей строчке.
Читайте также
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю