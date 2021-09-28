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Бабенко: «Очень рад, что смогли прервать серию поражений в матчах со СКА дома»

05:53
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (6:5 Б).

«Думаю, что болельщикам очень понравился матч. Интересная игра, поздравляю команду с победой — сделали хорошую работу. Очень рад, что смогли прервать серию поражений в матчах со СКА дома», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Витязь» с 12 очками занимает шестое место в Западной конференции, СКА с 15 очками — на третьей строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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