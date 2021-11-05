Бабенко: «Молодцы, что при счете 1:3 не опустили руки и нашли в себе силы переломить ход игры»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6 Б).

«Это была интересная игра. К сожалению, на матче не присутствовали болельщики, тут было на что посмотреть. Игра давалась. Зарабатывали много большинства, но реализация сегодня была на слишком плохом уровне, что и сломало нам игру. После этого мы упустили свое преимущество. Ребята большие молодцы, что при счете 1:3 не опустили руки и нашли в себе силы переломить ход игры. Обидно, что не удержали преимущество в концовке. К сожалению, у нас пока не получается биться за дополнительные очки», — приводит слова тренера сайт КХЛ.