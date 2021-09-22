Бабенко: «Красивый хоккей начинается, когда за спиной есть гандикап»
23:04
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).
«Мы все за красивый хоккей, но красивый хоккей начинается, когда за спиной есть гандикап. В нашей ситуации было не до красивого хоккея, результат превыше всего. Мы просили ребят исключить диагональные передачи и сыграть надежно», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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