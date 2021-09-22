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Бабенко: «Красивый хоккей начинается, когда за спиной есть гандикап»

23:04
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

«Мы все за красивый хоккей, но красивый хоккей начинается, когда за спиной есть гандикап. В нашей ситуации было не до красивого хоккея, результат превыше всего. Мы просили ребят исключить диагональные передачи и сыграть надежно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/22/489853.html

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Иван Шитик все материалы автора

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