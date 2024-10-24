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Сегодня, 19:00

Бабаев — про Шашкова: «Его были готовы взять за 25-30 миллионов, но в последний момент дали задний ход»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о будущем своих клиентов, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов — форвардов Матвея Заседы и Никиты Шашкова.

— Давно ничего не слышно о будущем Матвея Заседы.

— Я по этому вопросу общаюсь лично каждый день с президентом «Спартака» Олегом Усачевым. Диалог идет непросто, но у меня появился умеренный оптимизм. У нас нормальные, дружеские отношения. Надо разделить их и работу. Никто из нас грань не переходил. «Спартак» — один из немногих частных клубов, который действует в своих интересах. Его позицию я тоже понимаю. Но рамки разумного тоже должны присутствовать. Игрок не должен оставаться без работы. Вполне возможно, что решение будет найдено.

— «Сибирь» тоже ставила жесткие условия по Никите Шашкову?

— Нет, клуб ведет себя четко и понятно. Летом мы с Никитой общались, и он решил, что имеет смысл попробовать себя в команде, ставящей более высокие задачи и готовой бороться за Кубок Гагарина. В «Сибири» нас поняли и пошли навстречу. Генеральный менеджер Виктор Меркулов сделал предложение, которое мы не стали принимать, нажимая кнопку. Поскольку тогда компенсация за игрока составила бы, например, 45 миллионов рублей.

Клубы были готовы забрать Шашкова за 25-30 миллионов, но в самый последний момент почему-то дали задний ход, чем неприятно удивили. Вроде бы все обговорено, только платить компенсацию не хотят. Некрасивое поведение. «Сибирь» ведь тоже рассчитывала на эти деньги, чтобы закрыть дыру в составе. Шашков стал заложником ситуации. Надеюсь, что вопрос с ним все равно разрешится благоприятно.

Форвард СКА Сергей Толчинский. «Я ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет обмена Толчинского». Бабаев — про Прохоркина, «Барыс», звезд СКА и Чинахова

Глеб Шашков
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Шуми Бабаев
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9 Витязь 18 9 9 18
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11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
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3 Металлург Мг 20 10 10 20
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5 Сибирь 18 9 9 19
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7 Нефтехимик 19 7 12 19
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