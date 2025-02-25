Бабаев: «Ротенберг делает шоу, но на пресс-конференциях нет оппонентов»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал то, что Романа Ротенберга назвали главным лицом КХЛ по итогам опроса генеральных менеджеров клубов.

— Можно считать Романа Ротенберга звездой лиги? Самым ярким человеком?

— Звезда — это неправильное слово. Ведь у нас в лиге звезды — это больше спортсмены. Но да, Ротенберг — самый яркий человек и один из немногих, кто раскачивает эту лигу и добавляет ей популярности. Это факт. Роман делает много для популяризации хоккея в нашей стране. И он один из тех менеджеров, кто старается привезти в лигу сильнейших игроков.

— Неслучайно его пресс-конференции такие популярные?

— Мы же понимаем, что он делает шоу. Ротенберг нашел момент, которого не хватает лиге. У него такого плана трэш-ток на пресс-конференции. Только оппонентов, к сожалению, он не находит. Журналисты, которые там находятся, почему-то задают неглубокие, однонаправленные, слабые вопросы. Если перед вами человек, который может дать искру, может зажечь, то будьте добры, подготовьтесь к пресс-конференции. Найдите вопросы, благодаря которым он сможет раскрыться и дать хороший комментарий, интересный всем, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».