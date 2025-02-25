Бабаев: «Ротенберг делает шоу, но на пресс-конференциях нет оппонентов»
Агент Шуми Бабаев прокомментировал то, что Романа Ротенберга назвали главным лицом КХЛ по итогам опроса генеральных менеджеров клубов.
— Можно считать Романа Ротенберга звездой лиги? Самым ярким человеком?
— Звезда — это неправильное слово. Ведь у нас в лиге звезды — это больше спортсмены. Но да, Ротенберг — самый яркий человек и один из немногих, кто раскачивает эту лигу и добавляет ей популярности. Это факт. Роман делает много для популяризации хоккея в нашей стране. И он один из тех менеджеров, кто старается привезти в лигу сильнейших игроков.
— Неслучайно его пресс-конференции такие популярные?
— Мы же понимаем, что он делает шоу. Ротенберг нашел момент, которого не хватает лиге. У него такого плана трэш-ток на пресс-конференции. Только оппонентов, к сожалению, он не находит. Журналисты, которые там находятся, почему-то задают неглубокие, однонаправленные, слабые вопросы. Если перед вами человек, который может дать искру, может зажечь, то будьте добры, подготовьтесь к пресс-конференции. Найдите вопросы, благодаря которым он сможет раскрыться и дать хороший комментарий, интересный всем, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|3 : 2
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -