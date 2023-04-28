Бабаев: «Для того чтобы противостоять «Ак Барсу», ЦСКА должен был рисковать»
Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина.
«Как я и говорил, Казань чуть-чуть поменялась, и в пятом матче начали играть в атакующий хоккей, к которому ЦСКА был не готов. Для того чтобы противостоять, они должны были рисковать, тоже играть в атаку — тогда был бы интересный хоккей. ЦСКА не пошел на это, сегодня Казань их полностью разобрала.
Это будет психологической проблемой для москвичей, но ЦСКА — крепкая команда, ребята опытные и сильно на них это не отразится. Здесь уже будет тренерский вопрос: рискнут ли они сыграть в атаку, или будут действовать как обычно? «Ак Барс», думаю, начнет также, как последние матчи, поскольку это приносит успех две встречи подряд», — цитирует Metaratings.ru Бабаева.
Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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