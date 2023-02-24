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Сегодня, 15:21

Бабаев предположил, какие ошибки могли привести к провалу «Барыса» в этом сезоне ФОНБЕТ КХЛ

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, прокомментировал итоги сезона для казахстанской команды в ФОНБЕТ КХЛ.

«Да, результат «Барыса» в этом сезоне никого не может радовать, но при этом сделано большое дело — обкатана казахстанская молодежь, появились новые имена, с которыми теперь нужно постараться успешно выступить на чемпионате мира. Надо понимать, что эти две задачи — наигрыш молодежи и успешное выступление в чемпионате КХЛ — практически взаимоисключающие. И в этой ситуации, особенно с учетом желания Казахстана принять чемпионат мира-2027, возможно, принято правильное решение — пожертвовать одним годом в КХЛ, ради будущих побед. Ведь максимум, на который мог рассчитывать «Барыс» в этом сезоне — это первый раунд плей-офф, даже если бы смог туда пробиться, я почти уверен, что сразу бы вылетел. Теперь надо сделать верные выводы, строить команду на будущее — сохранить нужных легионеров, добавить к ним еще пару-тройку сильных иностранцев, сохранить казахстанских ребят и дать шанс новым талантам. Особенно отмечу важность вратарской позиции», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

«Барыс» набрал 61 очко в 67 матчах и расположился на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://betonmobile.ru/babaev-porassuzhdal-kakie-oshibki-mogli-privesti-k-provalu-baryisa-v-sezone-khl
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КХЛ
ХК Барыс
Шуми Бабаев
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