Бабаев: «Кузнецов не будет разрывать лигу с первого дня»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, оценил старт хоккеиста в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Хорошо, что все разбирают каждый шаг Кузнецова, и критика — это нормально. Евгений к этому привык. Если кто-то думал, что он начнет разрывать лигу с первого дня, то такого не будет. Посмотрим, что он будет показывать месяц, в СКА будет совершенно другая команда. Не забывайте, какие там были нагрузки в межсезонье, подготовка очень тяжелая. Поэтому команда пока не в лучшей физической форме, и это сказывается на результате. Плюс Ротенберг смотрит сочетания звеньев», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

СКА одержал 1 победу в 3 матчах сезона и с 3 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету Кузнецова 1 гол в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).