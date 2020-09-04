Бабаев о Тренине в форме СКА: «Мы не отказались от предложений в НХЛ»

Агент форварда «Нэшвилла» Якова Тренина Шуми Бабаев прокомментировал фотографию хоккеиста в форме СКА.

— Фотография Тренина в форме СКА? Это значит, что Якову все понравилось в Питере, как ему Роман Ротенберг все показал, объяснил, — отметил в интервью «СЭ» Шуми Бабаев. — На него это произвело очень хорошее впечатление. Они даже подготовили джерси для него. Он увидел профессионально подготовленную отлаженную структуру и был очень впечатлен — не ожидал этого. Он другими глазами посмотрел на свою возможность в будущем оказаться в СКА.

— Насколько обозримо это будущее? Были ли переговоры с питерским клубом?

— Переговоры всегда есть. Что значит, не было переговоров? Пригласив его, СКА озвучил свои условия. Если Яков решит остаться, предложение, озвученное СКА, вполне приличное. СКА — это очень отлаженная структура. Если тебя приглашают, все уже готово и, скажем так, зарезервировано.

— Получается, Яков еще не принял окончательное решение?

— У Якова, который уже играл в НХЛ, есть свои приоритеты. Но с новой информацией ты видишь другую реальность, и теперь у него есть выбор. Если раньше его не было, то сейчас, если что-то пойдет не так, он понимает, что это тоже станет хорошим вариантом продолжения карьеры.

Это не значит, что мы дали СКА добро и отказались от предложений в НХЛ. Мы также работаем, чтобы подписать контракт в НХЛ, но теперь просто есть новые обстоятельства. (Михаил Скрыль)