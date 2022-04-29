Бабаев: «Морозов защищает интересы игроков и стабилизирует ситуацию в глазах легионеров»

Агент Шуми Бабаев предположил, что некоторые клубы КХЛ сами откажутся от легионеров, и объяснил, что те, кто захочет найти иностранцев, смогут сделать это.

«Все же понимают, что играть хоккеисты также будут на территории России, а в Казахстане проведут только половину матчей. Поэтому ситуация абсолютно идентична с российскими клубами. Те, кто преодолеет давление, те и приедут. Для игроков в данной ситуации нет разницы — играть в «Барысе», Уфе или ЦСКА. Вернее, она есть, но с бытовой точки зрения, а вот с политической — нет. Сложнее ли «Барысу» будет искать легионеров, так как у него нет лимита? Нет. Те команды, которые захотят найти хоккеистов за границей, найдут. Все зависит от желания. По всей видимости, многие клубы примут решение и предпочтут провести следующий сезон без легионеров, но это будет их выбор. А так, хоккеисты, готовые приехать в КХЛ, за границей есть. Они же видят, что у нас ситуация спокойная, все проводится, зарплаты выплачиваются», — рассказал Бабаев Betonmobile.ru.

Также агент отметил, какой фактор является важным для иностранцев.

«У нас сейчас отсутствие профсоюза хоккеистов восполняется тем, что лигой руководит Алексей Морозов. Он в том числе взял на себя и функцию защищать интересы хоккеистов, с чем ранее зачастую были большие проблемы. Этим самым Морозов помогает развитию КХЛ и стабилизирует ситуацию, в том числе в глазах легионеров», — отметил Бабаев.