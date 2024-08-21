«Адмирал» обыграл «Норильск» в товарищеском матче

«Адмирал» обыграл «Норильск» в товарищеском матче -5:2. Встреча прошла в Минске на стадионе «Олимпик-Арена».

У победителей отличились Дмитрий Завгородний, Владимир Михасенок, Антон Сагадеев, Никита Аноховский и Джованни Фьоре. За гостей голы забили Никита Колесников и Никита Шуйдин.

Регулярный сезон КХЛ стартует 3 сентября.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Норильск» (Норильск) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Завгородний — 1, 4:51 — 1:0. Михасенок — 1, 25:05 — 2:0. Колесников — 1, 27:09 — 2:1. Сагадеев — 1, 30:52 — 3:1. Аноховский — 1, 31:34 — 4:1. Шуйдин — 1, 35:05 — 4:2. Фьоре — 1 (Завгородний, Шулак), 41:12 — 5:2.

Вратари: Мишуров — Смирнов.

21 августа. Минск. Олимпик Арена.