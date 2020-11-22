Азеведо назвал залог успеха в матче с «Куньлунем»

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо сегодня действовали при переходе из обороны в атаку. Соперник действовал очень быстро. Очень рад тому, что мы победили. Всегда хорошо побеждать перед матчем с сильным соперником. Рад, что наконец-то забросил. Крис сделал отличную передачу, и мне только оставалось переправить шайбу в ворота», — цитирует Азеведо официальный сайт лиги.

Казанский клуб продолжает лидировать на «Востоке» с 44 очками, китайцы — последние (12 баллов).