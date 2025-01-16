Аймурзин рассказал о партнерах по команде
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о партнерах по команде.
— Переход Алексея Кручинина. Как он влился в новый коллектив?
— Кручинин — отличный игрок. Ему не нужно было вливаться под новый стиль, потому что он знал игровые требования, так как работал с Андреем Леонидовичем Козыревым. Алексей часто за музыку у нас отвечает.
— Марк Барберио — очень интересный игрок. Как у вас с ним выстраивается коммуникация, учитывая языковой барьер? Еще у него очень интересный загиб клюшки.
— У него не только загиб, но и размер клюшки интересный. Марк — очень классный игрок и человек. Много позитивных эмоций дает. Он сейчас русский язык изучает! У него книжка есть со словарем. Я не особо силен в английском. В прошлом году заставлял его учить русский, слова какие-то ему подсказывал. Он уже плюс-минус понимает на русском, а я на английском, — сказал Аймурзин «РБ Спорт».
«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -