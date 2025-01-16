Аймурзин рассказал о партнерах по команде

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о партнерах по команде.

— Переход Алексея Кручинина. Как он влился в новый коллектив?

— Кручинин — отличный игрок. Ему не нужно было вливаться под новый стиль, потому что он знал игровые требования, так как работал с Андреем Леонидовичем Козыревым. Алексей часто за музыку у нас отвечает.

— Марк Барберио — очень интересный игрок. Как у вас с ним выстраивается коммуникация, учитывая языковой барьер? Еще у него очень интересный загиб клюшки.

— У него не только загиб, но и размер клюшки интересный. Марк — очень классный игрок и человек. Много позитивных эмоций дает. Он сейчас русский язык изучает! У него книжка есть со словарем. Я не особо силен в английском. В прошлом году заставлял его учить русский, слова какие-то ему подсказывал. Он уже плюс-минус понимает на русском, а я на английском, — сказал Аймурзин «РБ Спорт».

«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.