Аймурзин: «Хоккей, в который мы играем, способен приносить большой результат»
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что стиль игры «Северстали» способен приносить большой результат.
— Мне рассказывали, что система игры «Северстали» более детализирована, чем у многих других клубов. У Андрея Леонидовича как выстроен тренировочный процесс?
— Мы понимаем, кто и где должен находиться в определенном моменте. Но у нас есть еще место для импровизации, потому что хоккей — это игра. В моменте ты можешь сыграть так, как считаешь нужным. Жестких рамок нет, но все понимают в команде, что и как нужно делать.
— Прошлый плей-офф дал что-то в плане опыта? Все-таки очень короткий промежуток времени, если сравнивать с тем же регулярным чемпионатом.
— Те пять матчей дали многое. В трех из них мы должны были выигрывать, но не забивали свои моменты. Хотим показать, что хоккей, в который мы играем, способен приносить большой результат. Думаю, что у нас есть хороший шанс это доказать в этом сезоне, — сказал Аймурзин «РБ Спорт».
«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -