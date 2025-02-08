Аймурзин рассказал, что детстве мечтал сыграть на Матче звезд
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин поделился эмоциями от предстоящего Матча звезд КХЛ в Новосибирске.
«Был на Матче звезд в прошлом году, но не сыграл там из-за травмы. Поэтому сейчас мне интересно посмотреть на то, как это все выглядит изнутри. Зато Никита Коростелев мне тогда буллит посвятил, что было очень приятно. Он мне еще позвонил перед этим и спросил: «Ты на трибуне? Смотри, не уходи!». Несколько лет назад я вообще не мог представить, что сыграю на Матче звезд КХЛ. В детстве смотрел и мечтал об этом. Спасибо СМИ за то, что выбрали меня.
Конечно, я слышал об Айдаре Гараеве, который будет в штабе, нашей команды, и шоу «Хоккейный борт». Придумал ли я что-нибудь для Матча звезд? Смотрите и все увидите!», — сказал Аймурзин «РБ Спорт».
Матч звезд КХЛ-2025 станет дебютным в карьере Аймурзина. Он пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.
