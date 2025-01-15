Аймурзин прокомментировал свою 50-ю заброшенную шайбу в КХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оценил результаты команды в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Спасибо за поздравления, приятно забрасывать, но, честно, не знал про 50 шайб в КХЛ. В статистику я не заглядываю. Думаю, в этом сезоне мы как команда стали сильнее, мастеровитее, все-таки на год старше теперь. Это командная работа, а не только моя заслуга. Мы уже поиграли в плей-офф и представляем, какая там картина. Знаем, что от нас требует тренерский штаб. 80 процентов состава осталось, и стали уделять внимание мелким деталям, которые в прошлом сезоне не успевали скорректировать», — сказал Аймурзин Legalbet.ru.

В игре против московского «Динамо», завершившейся со счетом 2:3, Аймурзин забил два гола и довел общее количество своих шайб в КХЛ до пятидесяти.

«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.