Аймурзин прокомментировал свою 50-ю заброшенную шайбу в КХЛ
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оценил результаты команды в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Спасибо за поздравления, приятно забрасывать, но, честно, не знал про 50 шайб в КХЛ. В статистику я не заглядываю. Думаю, в этом сезоне мы как команда стали сильнее, мастеровитее, все-таки на год старше теперь. Это командная работа, а не только моя заслуга. Мы уже поиграли в плей-офф и представляем, какая там картина. Знаем, что от нас требует тренерский штаб. 80 процентов состава осталось, и стали уделять внимание мелким деталям, которые в прошлом сезоне не успевали скорректировать», — сказал Аймурзин Legalbet.ru.
В игре против московского «Динамо», завершившейся со счетом 2:3, Аймурзин забил два гола и довел общее количество своих шайб в КХЛ до пятидесяти.
«Северсталь» сейчас занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, набрав 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января — она сыграет на выезде против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
|
Витязь – Сочи
|- : -