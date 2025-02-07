Аймурзин: «Приятно, что «Северсталь» считают одними из фаворитов Кубка Гагарина»

Форвард «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал положение череповецкой команды в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ.

«Приятно, что нас считают одними из фаворитов Кубка Гагарина. Мы просто выходим на лед и ставим задачу выигрывать в каждом матче. Приносит ли дополнительные силы тот факт, что мы идём на втором месте в таблице? Нам приятно побеждать, отдавать свои силы и эмоции вне зависимости от турнирного положения», — цитирует Аймурзина Legalbet.ru.

По итогам последней игры с ЦСКА (4:3) «Северсталь» поднялась на второе место в таблице Западной конференции, набрав 69 очков.