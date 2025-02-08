Аймурзин оценил текущую форму «Северстали»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оценил текущую форму череповчан.

«Семь побед в последних восьми матчах? Нам есть куда стремиться. Мы выигрывали и в неважных по содержанию матчах. Поэтому нам есть над чем работать. Стараемся выполнять то, что нам говорят. Контролируем игру, забиваем», — сказал Аймурзин «РБ Спорт».

В последних восьми матчах «Северсталь» одержала семь побед, одолев такие команды как СКА, ЦСКА (дважды), «Куньлунь Ред Стар», «Сочи», «Нефтехимик» и «Спартак». Благодаря второй победе над ЦСКА, «Северсталь» поднялась на второе место в Западной конференции. Сейчас у команды Андрея Козырева 69 очков после 53 матчей.