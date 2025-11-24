«Айлендерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Встреча прошла на «ЮБС Арене» в Нью-Йорке.

У хозяев свои попытки в послематчевой серии буллитов реализовали Бо Хорват и Кайл Палмьери. У гостей буллит забил Фредерик Годро.

Команда из Нью-Йорка набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кракен» с таким же количеством очков — на четвертой строчке «Запада».