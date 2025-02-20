Автор пента-трика Сероух о карьере: «Были мысли закончить с хоккеем»

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух, забросивший пять голов в матче FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:3), в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем пути до команды, выступающей в главной профессиональной лиге России.

— Ваша история вызывает уважение. Еще несколько лет назад вы играли в ВХЛ и набирали не так много очков. Какой момент в карьере стал переломным?

— Переломного момента не было. Я всегда старался тренироваться чуть больше. Были тяжелые моменты, когда что-то не получалось или не мог раскрыться. В трудные моменты мне помогала супруга: она говорила, что нельзя останавливаться, надо пробовать, рисковать. Появился вариант с просмотром в «Сочи»: я прошел его и закрепился в команде.

— Как вас пригласили на просмотр в «Сочи»?

— Когда играл в ВХЛ, понимал, что время идет, возраст уходит. После сезона прошло две недели, и у агента получилось договориться о просмотре в «Сочи».

— Признайтесь, сталкивались с моментами, когда хотели закончить с хоккеем и уйти в другую сферу?

— Конечно, такие мысли были. Я прошел все лиги России. В какой-то из команд такие мысли точно посещали: пойти учиться или попробовать себя в другом деле. Потом думал, что это не те мысли, которые мне нужны, и надо продолжать тренироваться.

Сероух стал вторым в истории КХЛ автором пента-трика. До него это достижение покорялось только бывшему форварду «Ак Барса» Алексею Морозову, который сейчас является президентом лиги.